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Волчкова Наталья Стефанова

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Место рождения

Полибино, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Полибино, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
02.10.1878

Муж: Волчков Михаил Сергеев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Волчков Василий Михайлов

Отец ребёнка: Волчков Михаил Сергеев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.01.1886

Дочь: Татьяна Михаилова

Отец ребёнка: Волчков Михаил Сергеев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.01.1886

Сын: Волчков Павел Михаилов

Отец ребёнка: Волчков Михаил Сергеев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.02.1888

Сын: Волчков Федор Михайлов

Отец ребёнка: Волчков Михаил Сергеев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.03.1890

Сын: Волчков Кирилл Михайлов

Отец ребёнка: Волчков Михаил Сергеев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.05.1892

Сын: Волчков Николай Михайлов

Отец ребёнка: Волчков Михаил Сергеев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.07.1894

Сын: Волчков Емельян Михайлов

Отец ребёнка: Волчков Михаил Сергеев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Волчков Трофим Михайлов

Отец ребёнка: Волчков Михаил Сергеев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
?.06.1898

Сын: Волчков Тихон Михайлов

Отец ребёнка: Волчков Михаил Сергеев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
?.08.1899

Дочь: Марфа Михайлова

Отец ребёнка: Волчков Михаил Сергеев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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