Волчкова Наталья Стефанова
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.10.1878
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Волчков Михаил Сергеев
Рождение ребёнка
10.01.1886
Дочь: Татьяна Михаилова
Отец ребёнка: Волчков Михаил Сергеев
Рождение ребёнка
10.01.1886
Отец ребёнка: Волчков Михаил Сергеев
Рождение ребёнка
09.02.1888
Отец ребёнка: Волчков Михаил Сергеев
Рождение ребёнка
21.03.1890
Отец ребёнка: Волчков Михаил Сергеев
Рождение ребёнка
08.05.1892
Отец ребёнка: Волчков Михаил Сергеев
Рождение ребёнка
17.07.1894
Отец ребёнка: Волчков Михаил Сергеев
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Волчков Михаил Сергеев
Рождение ребёнка
?.06.1898
Отец ребёнка: Волчков Михаил Сергеев
Рождение ребёнка
?.08.1899
Дочь: Марфа Михайлова
Отец ребёнка: Волчков Михаил Сергеев
Смерть
Неизвестно