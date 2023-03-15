Карманова Наталья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1975
Дочь: Литвинова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Карманов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карманов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Карманов Александр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно