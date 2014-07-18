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Крашенинникова Василина Тимофеевна
Крашенинникова Василина Тимофеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.07.2014
Пол
Женский
Отец
Крашенинников Тимофей Валерьевич
1982 г.р.
Мать
Крашенинникова Ксения Павловна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.2014
Отец:
Крашенинников Тимофей Валерьевич
Мать:
Крашенинникова Ксения Павловна
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