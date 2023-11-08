Ломакин Алексей Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1839 и 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1839 и 1840
Отец: Ломакин Ефим (Евфимий) Иванович
Мать: (Ломакин) ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1867
Сын: Ломакин Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Ломакина Авдотья (Евдокия) Федоровна
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Ломакина Авдотья (Евдокия) Федоровна
Рождение ребёнка
03.01.1887
Мать ребёнка: Ломакина Авдотья (Евдокия) Федоровна
Рождение ребёнка
03.01.1887
Сын: Ломакин Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Ломакина Авдотья (Евдокия) Федоровна
Смерть
Неизвестно