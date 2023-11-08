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Ломакин Алексей Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1839 и 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1839 и 1840

Отец: Ломакин Ефим (Евфимий) Иванович

Мать: (Ломакин) ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ломакина Авдотья (Евдокия) Федоровна

Рождение ребёнка
1867

Сын: Ломакин Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Ломакина Авдотья (Евдокия) Федоровна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Ломакин Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Ломакина Авдотья (Евдокия) Федоровна

Рождение ребёнка
03.01.1887

Сын: Ломакин Яков Алексеевич

Мать ребёнка: Ломакина Авдотья (Евдокия) Федоровна

Рождение ребёнка
03.01.1887

Сын: Ломакин Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Ломакина Авдотья (Евдокия) Федоровна

Смерть
Неизвестно

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