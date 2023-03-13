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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1761 г.р.

Дети

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Черных Евдоким Иванович

Отец ребёнка: Черных Иван Прохорович

Рождение ребёнка
1789

Сын: Черных Фома Иванович

Отец ребёнка: Черных Иван Прохорович

Рождение ребёнка
1791

Сын: Черных Иван Иванович

Отец ребёнка: Черных Иван Прохорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черных Иван Прохорович

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