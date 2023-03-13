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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Черных Иван Прохорович
Рождение ребёнка
1789
Сын: Черных Фома Иванович
Отец ребёнка: Черных Иван Прохорович
Рождение ребёнка
1791
Сын: Черных Иван Иванович
Отец ребёнка: Черных Иван Прохорович
Бракосочетание
Неизвестно