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Степных (Крутогузов) Рэм Владимирович
Степных (Крутогузов) Рэм Владимирович
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Место рождения
Чапаевск
, Чапаевск, Самарская область
Дата рождения
Вычислено 10.06.1925
Дата смерти
10.11.1990
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 10.06.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Чапаевск
, Чапаевск, Самарская область
Смерть
10.11.1990
Самара
, Самара, Самарская область
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