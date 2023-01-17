Степных (Крутогузов) Рэм Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепных (Крутогузов) Рэм Владимирович

Степных (Крутогузов) Рэм Владимирович

avatar

Место рождения

Чапаевск, Чапаевск, Самарская область

Дата рождения

Вычислено 10.06.1925

Дата смерти

10.11.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 10.06.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Чапаевск, Чапаевск, Самарская область
Смерть
10.11.1990
Самара, Самара, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close