Тихова (Сметанина) Надежда Александровна
Место рождения
Дата рождения04.09.1912 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1912 ст.
Крещение
Неизвестно
Крестная - кр-на деревни Порохово Павла Ивановича Феоктистова жена? дочь? Параскева Фоминична
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тихов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихов Юрий
Отец ребёнка: Тихов ?
Смерть
Неизвестно