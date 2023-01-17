Тихова (Сметанина) Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихова (Сметанина) Надежда Александровна

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Место рождения

Усово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

04.09.1912 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1912 ст.

Отец: Сметанин Александр Иванович

Мать: Сметанина Анна Фоминична

Усово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
Неизвестно
Крестная - кр-на деревни Порохово Павла Ивановича Феоктистова жена? дочь? Параскева Фоминична
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихов Юрий

Отец ребёнка: Тихов ?

Смерть
Неизвестно
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