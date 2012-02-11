Давлетшина (Вагапова) Марьям Сабирьяновна
Место рожденияд.Кугарчи Кугарчинского района БАССР
Дата рождения01.09.1935
Дата смерти11.02.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1935
д.Кугарчи Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
До 1958
Дочь: Марвар Миратовна
Отец ребёнка: Давлетшин Мират Ахмадеевич
?
Рождение ребёнка
03.02.1959
г. Мелеуз, Башкирия
Рождение ребёнка
?.11.1961
?
Рождение ребёнка
28.01.1963
г. Мелеуз, Башкирия
Рождение ребёнка
10.10.1964
д. Давлетшино Кугарчинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.02.2012
г.Мелеуз, РБ, РФ
Похороны
Неизвестно
г.Мелеуз, РБ, РФ