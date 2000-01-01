Денисенко Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисенко Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.12.1912

Дочь: Доркина Прасковья Степановна

Мать ребёнка: Денисенко Василиса

Рождение ребёнка
15.04.1915

Дочь: Локерева Александра Степановна

Мать ребёнка: Денисенко Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: София Степановна

Мать ребёнка: Денисенко Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисенко Иван Степанович

Мать ребёнка: Денисенко Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Денисенко Федора Степановна

Мать ребёнка: Денисенко Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисенко Василий Степанович

Мать ребёнка: Денисенко Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна Степановна

Мать ребёнка: Денисенко Василиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисенко Василиса

Смерть
Неизвестно
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