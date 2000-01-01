Денисенко Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.12.1912
Дочь: Доркина Прасковья Степановна
Мать ребёнка: Денисенко Василиса
Рождение ребёнка
15.04.1915
Дочь: Локерева Александра Степановна
Мать ребёнка: Денисенко Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: София Степановна
Мать ребёнка: Денисенко Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денисенко Иван Степанович
Мать ребёнка: Денисенко Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Денисенко Федора Степановна
Мать ребёнка: Денисенко Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денисенко Василий Степанович
Мать ребёнка: Денисенко Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна Степановна
Мать ребёнка: Денисенко Василиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Денисенко Василиса
Смерть
Неизвестно