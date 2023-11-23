Анна Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Алексей Петров
Мать: Клеопатра Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елоховский Василий Федоров
Отец ребёнка: Сретенский Федор Иоаннов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сретенский Федор Иоаннов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Сретенская) Аграфена Федорова
Отец ребёнка: Сретенский Федор Иоаннов
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Сретенский Федор Иоаннов
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Добротина (Сретенская) Мария Федорова
Отец ребёнка: Сретенский Федор Иоаннов
Смерть
Неизвестно