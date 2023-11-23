Анна Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Алексей Петров

Мать: Клеопатра Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елоховский Василий Федоров

Отец ребёнка: Сретенский Федор Иоаннов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елоховский Петр Федоров

Отец ребёнка: Сретенский Федор Иоаннов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сретенский Федор Иоаннов

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Сретенская) Аграфена Федорова

Отец ребёнка: Сретенский Федор Иоаннов

Рождение ребёнка
1845

Сын: Сретенский Иоанн Федоров

Отец ребёнка: Сретенский Федор Иоаннов

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Добротина (Сретенская) Мария Федорова

Отец ребёнка: Сретенский Федор Иоаннов

Смерть
Неизвестно

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