Жамейко Изюта Брониславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жамейко Изюта Брониславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Не указана

Пол

Женский

Добавил:

ЯД
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Место
Комментарий
Рождение

Отец: Плащинский Бронислав Доменикович

Мать: Плащинская Тереза Адамовна

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