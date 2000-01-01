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Жамейко Изюта Брониславовна
Жамейко Изюта Брониславовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Не указана
Пол
Женский
Отец
Плащинский Бронислав Доменикович
1891 г.р.
Мать
Плащинская (Левко) Тереза Адамовна
1895 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯД
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Отец:
Плащинский Бронислав Доменикович
Мать:
Плащинская Тереза Адамовна
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