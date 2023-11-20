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Морозова Лидия Львовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1933

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1933

Отец: Мазуров Лев Алексеевич

Мать: Казявкина Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Марина Игоревна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Марина Игоревна

Отец ребёнка: Морозов Игорь Сергеевич

Рождение ребёнка
29.06.1956

Дочь: Морозова Галина Игоревна

Отец ребёнка: Морозов Игорь Сергеевич

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