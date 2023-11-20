Морозова Лидия Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1933
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1933
Отец: Мазуров Лев Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Марина Игоревна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Марина Игоревна
Отец ребёнка: Морозов Игорь Сергеевич
Рождение ребёнка
29.06.1956
Дочь: Морозова Галина Игоревна
Отец ребёнка: Морозов Игорь Сергеевич