Антипова Мария Харитоновна
Место рожденияВолгоградская область(Сталинградская обл.) Новоанинский район станция Филона д.Максимовка
Дата рождения1888
Дата смерти1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Волгоградская область(Сталинградская обл.) Новоанинский район станция Филона д.Максимовка
Рождение ребёнка
04.08.1927
Дочь: Заруба Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Антипов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антипов Фрол
Отец ребёнка: Антипов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антипов Иван
Смерть
1978
Донецкая область г. Енакиево г.Юнокоммунаровск