Антипова Мария Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипова Мария Харитоновна

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Место рождения

Волгоградская область(Сталинградская обл.) Новоанинский район станция Филона д.Максимовка

Дата рождения

1888

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Волгоградская область(Сталинградская обл.) Новоанинский район станция Филона д.Максимовка
Рождение ребёнка
04.08.1927

Дочь: Заруба Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Антипов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антипов Фрол

Отец ребёнка: Антипов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипов Иван

Смерть
1978
Донецкая область г. Енакиево г.Юнокоммунаровск
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