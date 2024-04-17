Кузнецова (Сулименко) Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1977
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1977
Отец: Сулименко Николай
Мать: Сулименко Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий Анатольевич
Рождение ребёнка
30.06.2002
Сын: Кузнецов Роман Дмитриевич
Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий Анатольевич