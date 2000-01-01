Калинина Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1818 и 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1818 и 1819
Отец: Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1837 по 1838
Сын: Калинин Яков
Отец ребёнка: Калинин Андрей
Рождение ребёнка
С 1844 по 1845
Сын: Калинин Фрол
Отец ребёнка: Калинин Андрей
г. Симбирск, слобода Королёвка
Рождение ребёнка
Между 1852 и 1853
Сын: Калинин Фёдор
Отец ребёнка: Калинин Андрей
Смерть
Неизвестно