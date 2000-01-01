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Калинина Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1818 и 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

С 1837 по 1838 г.р.
С 1844 по 1845 г.р.
Между 1852 и 1853 г.р.

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1818 и 1819

Отец: Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1837 по 1838

Сын: Калинин Яков

Отец ребёнка: Калинин Андрей

Рождение ребёнка
С 1844 по 1845

Сын: Калинин Фрол

Отец ребёнка: Калинин Андрей

г. Симбирск, слобода Королёвка
Рождение ребёнка
Между 1852 и 1853

Сын: Калинин Фёдор

Отец ребёнка: Калинин Андрей

Смерть
Неизвестно
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