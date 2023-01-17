Краснова (Гуляева) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснова (Гуляева) Лидия

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

15.01.1960

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1960

Отец: Гуляев Николай Тимофеевич

Мать: Гуляева Клавдия Васильевна

Самара, Самара, Самарская область
Образование
С 01.09.1967 по 01.07.1975
8 классов-Красноярская средняя школа Самарская обл.
Образование
С 01.09.1975 по 29.06.1978
Куйбышевский учетно-кредитный техникум
Бракосочетание
18.08.1978

Муж: Краснов Анатолий

Рождение ребёнка
06.05.1979

Сын: Краснов Дмитрий

Отец ребёнка: Краснов Анатолий

Образование
С 01.09.1985 по 10.07.1990
Московский кооперативный институт-г.Саратов
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