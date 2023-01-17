Краснова (Гуляева) Лидия
Место рождения
Дата рождения15.01.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1960
Образование
С 01.09.1967 по 01.07.1975
8 классов-Красноярская средняя школа Самарская обл.
Образование
С 01.09.1975 по 29.06.1978
Куйбышевский учетно-кредитный техникум
Бракосочетание
18.08.1978
Муж: Краснов Анатолий
Рождение ребёнка
06.05.1979
Сын: Краснов Дмитрий
Отец ребёнка: Краснов Анатолий
Образование
С 01.09.1985 по 10.07.1990
Московский кооперативный институт-г.Саратов