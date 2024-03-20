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Федоров Вячеслав Александрович
Федоров Вячеслав Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.05.1979
Пол
Мужской
Отец
Федоров Александр Васильевич
1954 г.р.
Мать
Федорова (Никифорова) Лариса Михайловна
1956 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1979
Отец:
Федоров Александр Васильевич
Мать:
Федорова Лариса Михайловна
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