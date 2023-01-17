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Жукова Елена Андреевна

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Место рождения

Лоповка, Невельский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Лоповка, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.10.1884 ст.

Дочь: Тумашева Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Жуков Михаил Пиманович

Лоповка, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жукова Федосья Михайловна

Отец ребёнка: Жуков Михаил Пиманович

Лоповка, Невельский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Михаил Пиманович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Адриан Михайлович

Отец ребёнка: Жуков Михаил Пиманович

Лоповка, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Яков Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Лоповка, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Леонтий Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Лоповка, Невельский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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