Жукова Елена Андреевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1884 ст.
Дочь: Тумашева Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Жуков Михаил Пиманович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жукова Федосья Михайловна
Отец ребёнка: Жуков Михаил Пиманович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жуков Михаил Пиманович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно