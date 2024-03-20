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Kupffer Karl Ferdinand

Место рождения

Zabeln, Sabile, Sabiles pilsēta, Talsi municipality, Latvia

Дата рождения

1765

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Отец

1722 г.р.

Мать

1734 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Kupffer (lettland) Karl Wilhelm I.

Мать: Kupffer Gerdruta Louisa

Zabeln, Sabile, Sabiles pilsēta, Talsi municipality, Latvia
Работа или профессия
Неизвестно
Kaufmann in Talsen
Образование
Неизвестно
Theologiestudium
Место жительства
Неизвестно
(042)
Смерть
1825
Talsen, Talsi, Talsu pilsēta, Talsi municipality, Latvia
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