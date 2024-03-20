Kupffer Karl Ferdinand
Место рожденияZabeln, Sabile, Sabiles pilsēta, Talsi municipality, Latvia
Дата рождения1765
Дата смерти1825
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Zabeln, Sabile, Sabiles pilsēta, Talsi municipality, Latvia
Работа или профессия
Неизвестно
Kaufmann in Talsen
Образование
Неизвестно
Theologiestudium
Место жительства
Неизвестно
(042)
Смерть
1825
Talsen, Talsi, Talsu pilsēta, Talsi municipality, Latvia