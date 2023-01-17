Елизавета Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1815 ст.
Отец: Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Матвеевич
Слуки, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим Матвеевич
Смерть
Неизвестно