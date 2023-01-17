Елизавета Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизавета Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1815 ст.

Отец: Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Матвеевич

Слуки, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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