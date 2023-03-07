(Мусихина) Парасковья Корнилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мусихина) Парасковья Корнилова

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Место рождения

Шангинская, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Около 1705 г.р.

Мать

Около 1705 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Мусихин Корнило Иванов

Мать: Мусихина Ульяна Карпова

Шангинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Мелеховская, Мудровская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1763
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