(Мусихина) Парасковья Корнилова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: Мусихин Корнило Иванов
Мать: Мусихина Ульяна Карпова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Мелеховская, Мудровская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1763