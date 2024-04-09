Татьяна Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1675
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1697
Дочь: Матрена Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1698
Сын: Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1705
Дочь: Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Григорьевич