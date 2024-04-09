Татьяна Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1675

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1697 г.р.
Около 1698 г.р.
Около 1705 г.р.

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1697

Дочь: Матрена Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1698

Сын: Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1705

Дочь: Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Григорьевич

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