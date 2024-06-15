Петр Никитич 10.06.1825 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петр Никитич

Место рождения

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

10.06.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1825

Отец: Никита Петрович

Мать: Волкова Марья Егорова

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ненила Спиридонова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Марья Петровна

Мать ребёнка: Ненила Спиридонова

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Ненила Спиридонова

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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