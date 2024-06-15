Петр Никитич
Место рождения
Дата рождения10.06.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1825
Отец: Никита Петрович
Мать: Волкова Марья Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ненила Спиридонова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Марья Петровна
Мать ребёнка: Ненила Спиридонова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Ненила Спиридонова
Смерть
Неизвестно