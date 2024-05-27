(Палий) Устинья Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Палий) Устинья Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1926

Отец: Палий Федот Васильевич

Мать: Палий (Малюк) Ксения Логвиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Науменко Василий Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Науменко Василий Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Науменко Василий Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Науменко Василий Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Науменко Василий Макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Науменко Василий Макарович

Смерть
Неизвестно

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