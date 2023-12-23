Евдокия Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Макаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Зубко Яков Фавстович

Отец ребёнка: Зубко Фавст Матвеевич

Беспечная, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зубко Олянка Фавстовна

Отец ребёнка: Зубко Фавст Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зубко Олеся Фавстовна

Отец ребёнка: Зубко Фавст Матвеевич

Смерть
1946
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