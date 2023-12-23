Евдокия Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1887
Сын: Зубко Яков Фавстович
Отец ребёнка: Зубко Фавст Матвеевич
Беспечная, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зубко Олянка Фавстовна
Отец ребёнка: Зубко Фавст Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зубко Олеся Фавстовна
Отец ребёнка: Зубко Фавст Матвеевич
Смерть
1946