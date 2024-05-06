Смирнов Марат Сергеевич
Место рождения
Дата рождения10.07.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1978
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
С 1993 по 1996
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 1 По профессии электросварщик
Военная служба
С 1996 по 1998
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Бракосочетание
12.04.2002
Бракосочетание
12.04.2002
Рождение ребёнка
23.09.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова (Капралова) Анастасия Игоревна