Смирнов Марат Сергеевич 10.07.1978 — найти родственников по фамилии на Familio
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Смирнов Марат Сергеевич

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Место рождения

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область

Дата рождения

10.07.1978

Пол

Мужской

Отец

1958 г.р.

Мать

1958 г.р.

Жена

1981 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1978

Отец: Смирнов Сергей Михайлович

Мать: Смирнова Валентина Анатольевна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова (Капралова) Анастасия Игоревна

Образование
С 1993 по 1996
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 1 По профессии электросварщик
Военная служба
С 1996 по 1998
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Бракосочетание
12.04.2002

Жена: Смирнова (Капралова) Анастасия Игоревна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Бракосочетание
12.04.2002

Жена: Смирнова (Капралова) Анастасия Игоревна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.09.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова (Капралова) Анастасия Игоревна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область

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