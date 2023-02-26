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Светлаков Николай Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Светлаков Семён Никифорович

Мать: Светлакова Мария

Рождение ребёнка
11.03.1981

Дочь: Гудочкина Елена Николаевна

Мать ребёнка: Светлакова Афимья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлакова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Светлакова Афимья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлакова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Светлакова Афимья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Светлаков Семён Николаевич

Мать ребёнка: Светлакова Афимья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Светлаков Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Светлакова Афимья Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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