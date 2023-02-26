Светлаков Николай Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Светлаков Семён Никифорович
Мать: Светлакова Мария
Рождение ребёнка
11.03.1981
Дочь: Гудочкина Елена Николаевна
Мать ребёнка: Светлакова Афимья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлакова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Светлакова Афимья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлакова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Светлакова Афимья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Светлаков Семён Николаевич
Мать ребёнка: Светлакова Афимья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Светлаков Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Светлакова Афимья Григорьевна
Смерть
Неизвестно