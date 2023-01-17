Аглиуллин Габдрахман Хабибуллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1954
Сын: Аглиуллин Рашит Габдрахманович
Мать ребёнка: не указана
Татарский Елтан, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно