Аглиуллин Габдрахман Хабибуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аглиуллин Габдрахман Хабибуллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1954

Сын: Аглиуллин Рашит Габдрахманович

Мать ребёнка: не указана

Татарский Елтан, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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