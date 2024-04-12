Мартынова Марина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМартынова Марина Никифоровна

Мартынова Марина Никифоровна

Место рождения

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

16.07.1883

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1883

Отец: Мартынов Никифор Акиллович

Мать: Мартынова Просковья Тимофеевна

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close