Тревогин Павел Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1906
Дата смерти1958
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1906
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Тревогина Зоя Павловна
Мать ребёнка: Петрова Василиса Петровна
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Тревогина Серафима Николаевна
Мать ребёнка: Петрова Василиса Петровна
Рождение ребёнка
26.10.1941
Дочь: Тревогина Валентина Павловна
Мать ребёнка: Петрова Василиса Петровна
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Тревогина Анна Павловна
Мать ребёнка: Петрова Василиса Петровна
Смерть
1958