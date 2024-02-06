Тревогин Павел Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тревогин Павел Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1906

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1906

Отец: Тревогин Николай Константинович

Мать: Черепенькина Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Тревогина Зоя Павловна

Мать ребёнка: Петрова Василиса Петровна

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Тревогина Серафима Николаевна

Мать ребёнка: Петрова Василиса Петровна

Рождение ребёнка
26.10.1941

Дочь: Тревогина Валентина Павловна

Мать ребёнка: Петрова Василиса Петровна

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Тревогина Анна Павловна

Мать ребёнка: Петрова Василиса Петровна

Смерть
1958
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