Митин Александр Викторович
Место рождения
Дата рождения11.07.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1982
Отец: Митин Виктор Васильевич
Мать: Митина Мария Ивановна
Бракосочетание
01.11.2003
Рождение ребёнка
11.12.2011
Сын: Митин Кирилл Александрович
Мать ребёнка: Митина Елена Владимировна
Рождение ребёнка
23.10.2017
Сын: Митин Максим Александрович
Мать ребёнка: Митина Елена Владимировна