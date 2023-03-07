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Митин Александр Викторович

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Место рождения

Орёл, город Орёл, Орловская область

Дата рождения

11.07.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1982

Отец: Митин Виктор Васильевич

Мать: Митина Мария Ивановна

Орёл, город Орёл, Орловская область
Бракосочетание
01.11.2003

Жена: Митина Елена Владимировна

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
11.12.2011

Сын: Митин Кирилл Александрович

Мать ребёнка: Митина Елена Владимировна

Люберцы, Люберцы, Московская область
Рождение ребёнка
23.10.2017

Сын: Митин Максим Александрович

Мать ребёнка: Митина Елена Владимировна

Люберцы, Люберцы, Московская область
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