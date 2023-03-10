Серов Карп Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1943
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Серых Афанасий Федотов?
Мать: Серова Анастасия
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Серова Надежда Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Серова Надежда Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Серова Надежда Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Серова Надежда Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943
пропал без вести
Причина смерти: На войне