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Серов Карп Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Серых Афанасий Федотов?

Мать: Серова Анастасия

Рождение ребёнка
1918

Сын: Серов Николай Карпович

Мать ребёнка: Серова Надежда Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серов Виктор Карпович

Мать ребёнка: Серова Надежда Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серов Александр Карпович

Мать ребёнка: Серова Надежда Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серов Михаил Карпович

Мать ребёнка: Серова Надежда Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серова Надежда Дмитриевна

Смерть
1943
пропал без вести
Причина смерти: На войне
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