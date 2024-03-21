Ульяна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Около 1826
Отец: Тимофей Фомич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим Прохорович
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Фотиния Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Прохорович
Рождение ребёнка
Около 1855
Отец ребёнка: Ефим Прохорович
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Афанасий Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Прохорович