Ульяна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1824 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Тимофей Фомич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим Прохорович

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Фотиния Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Прохорович

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Прохоров Андрей Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Прохорович

Столбово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Афанасий Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Прохорович

Столбово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

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