Морозова (Шабанова) Татьяна Васильевна
Место рожденияРоссия Алтайский край Усть-Калманка
Дата рождения21.06.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1988
Россия Алтайский край Усть-Калманка
Бракосочетание
18.09.2004
Россия Алтайский край Усть-Калманский район Усть-Калманка
Рождение ребёнка
05.10.2004
Дочь: Морозова Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Морозов Сергей Александрович
Рождение ребёнка
02.04.2010
Отец ребёнка: Морозов Сергей Александрович
Рождение ребёнка
03.11.2015
Отец ребёнка: Морозов Сергей Александрович
Рождение ребёнка
18.06.2018
Дочь: Морозова Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Морозов Сергей Александрович