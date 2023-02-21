Морозова (Шабанова) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Шабанова) Татьяна Васильевна

Место рождения

Россия Алтайский край Усть-Калманка

Дата рождения

21.06.1988

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1988

Отец: Шабанов Василий Терентьевич

Мать: Шабанова Галина Алексеевна

Россия Алтайский край Усть-Калманка
Бракосочетание
18.09.2004

Муж: Морозов Сергей Александрович

Россия Алтайский край Усть-Калманский район Усть-Калманка
Рождение ребёнка
05.10.2004

Дочь: Морозова Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Морозов Сергей Александрович

Рождение ребёнка
02.04.2010

Сын: Морозов Егор Сергеевич

Отец ребёнка: Морозов Сергей Александрович

Рождение ребёнка
03.11.2015

Сын: Морозов Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Морозов Сергей Александрович

Рождение ребёнка
18.06.2018

Дочь: Морозова Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Морозов Сергей Александрович

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