- Макарий Георгиевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875 ст.
Дата смертиПосле 1909 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1875 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1891 ст.
Дочь: Грачёва (-) Ефросинья Макарьевна
Мать ребёнка: не указана
Поручитель
26.01.1896 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Жених: Завьялов Григорий Никитич - крестьянский сын из д.Бол.Горка; Невеста: Кудрявцева Марина Фёдоровна - дочь умершего из крестьян запасного рядового из д.Малышино, Кологривская волость
Смерть
После 1909 ст.