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- Макарий Георгиевич

Место рождения

Елизаветино, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

Около 1875 ст.

Дата смерти

После 1909 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MS
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Место
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Рождение
Около 1875 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Елизаветино, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1891 ст.

Дочь: Грачёва (-) Ефросинья Макарьевна

Мать ребёнка: не указана

Елизаветино, Кологривский уезд, Костромская область
Поручитель
26.01.1896 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Жених: Завьялов Григорий Никитич - крестьянский сын из д.Бол.Горка; Невеста: Кудрявцева Марина Фёдоровна - дочь умершего из крестьян запасного рядового из д.Малышино, Кологривская волость
Смерть
После 1909 ст.

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