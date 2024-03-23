Тохтобина Гульнара Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тохтобина Гульнара Макаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1970

Пол

Женский

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1970

Отец: Тюдешев Макар Васильевич

Мать: Черебеева Софья Трофимовна

Рождение ребёнка
11.05.1990

Дочь: Канзычакова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Тохтобин Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
25.02.1994

Дочь: Тюдешева Карина Михайловна

Отец ребёнка: Тохтобин Михаил Михайлович

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тохтобин Михаил Михайлович

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