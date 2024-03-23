Тохтобина Гульнара Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1970
Рождение ребёнка
11.05.1990
Дочь: Канзычакова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Тохтобин Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
25.02.1994
Дочь: Тюдешева Карина Михайловна
Отец ребёнка: Тохтобин Михаил Михайлович
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Бракосочетание
Неизвестно