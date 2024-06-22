Усова Евдокия Трифоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Усов Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Усова) Зеновия Ефимовна
Отец ребёнка: Усов Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Усов Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
29.05.1859
Сын: Усов Федор Ефимович
Отец ребёнка: Усов Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
20.09.1861
Сын: Усов Иван Ефимович
Отец ребёнка: Усов Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
20.11.1869
Дочь: (Усова) Екатерина Ефимовна
Отец ребёнка: Усов Ефим Васильевич
Смерть
Неизвестно