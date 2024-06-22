Усова Евдокия Трифоновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Усова Евдокия Трифоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усов Ефим Васильевич

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Усова) Зеновия Ефимовна

Отец ребёнка: Усов Ефим Васильевич

Рождение ребёнка
1854

Сын: Усов Василий Ефимович

Отец ребёнка: Усов Ефим Васильевич

Рождение ребёнка
29.05.1859

Сын: Усов Федор Ефимович

Отец ребёнка: Усов Ефим Васильевич

Рождение ребёнка
20.09.1861

Сын: Усов Иван Ефимович

Отец ребёнка: Усов Ефим Васильевич

Рождение ребёнка
20.11.1869

Дочь: (Усова) Екатерина Ефимовна

Отец ребёнка: Усов Ефим Васильевич

Смерть
Неизвестно

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