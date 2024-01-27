(Smyvroff) Eusteria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Smyvroff) Eusteria

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Конов Konnoff Иосиф Joseph Михайлович Mikhailovich

Отец ребёнка: Конов Konnoff Кононов Михаил Mikhail Панфирьевич

Россия
Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: Astagov Rachel Mikhailivna

Отец ребёнка: Конов Konnoff Кононов Михаил Mikhail Панфирьевич

Россия
Рождение ребёнка
1874

Сын: Конов Konnoff Peter Mikhailovich

Отец ребёнка: Конов Konnoff Кононов Михаил Mikhail Панфирьевич

Россия
Рождение ребёнка
01.01.1882

Сын: Конов Konnoff Давид David Михайлович Mikhailovich

Отец ребёнка: Конов Konnoff Кононов Михаил Mikhail Панфирьевич

Kars Province, Russia ( now Eastern Turkey)
Рождение ребёнка
01.12.1887

Сын: Конов Konnoff Nicolai Mikhailovich

Отец ребёнка: Конов Konnoff Кононов Михаил Mikhail Панфирьевич

Россия
Смерть
Неизвестно
Россия
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