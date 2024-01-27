(Smyvroff) Eusteria
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Конов Konnoff Иосиф Joseph Михайлович Mikhailovich
Отец ребёнка: Конов Konnoff Кононов Михаил Mikhail Панфирьевич
Россия
Рождение ребёнка
Около 1872
Дочь: Astagov Rachel Mikhailivna
Отец ребёнка: Конов Konnoff Кононов Михаил Mikhail Панфирьевич
Россия
Рождение ребёнка
1874
Россия
Рождение ребёнка
01.01.1882
Сын: Конов Konnoff Давид David Михайлович Mikhailovich
Отец ребёнка: Конов Konnoff Кононов Михаил Mikhail Панфирьевич
Kars Province, Russia ( now Eastern Turkey)
Рождение ребёнка
01.12.1887
Сын: Конов Konnoff Nicolai Mikhailovich
Отец ребёнка: Конов Konnoff Кононов Михаил Mikhail Панфирьевич
Россия
Смерть
Неизвестно
Россия