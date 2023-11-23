Стефан Тихонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1693
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1693
Отец: не указан
Мать: не указана
Стефан Тихонович (1693 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Горы Пятницкой Ярославского уезда1 . Жена его Татьяна Никифоровна (1693-?). Дети: Петр, священник. (о других дет... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Никифорова
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Рождение ребёнка
1719
Сын: Петр Стефанович
Мать ребёнка: Татьяна Никифорова
Петр Стефанович (1719 — ?) Родился в семье священника села Горы Пятницкой Ярославского уезда1 Стефана Тихоновича. Служил пономарем, дьяконом, а затем — священником в том же селе. Жена его Анна Ильинич... Показать все
Смерть
Неизвестно