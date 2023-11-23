Стефан Тихонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефан Тихонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1693

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1693 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: не указан

Мать: не указана

Стефан Тихонович (1693 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Горы Пятницкой Ярославского уезда1 . Жена его Татьяна Никифоровна (1693-?). Дети: Петр, священник. (о других дет... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Никифорова

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Рождение ребёнка
1719

Сын: Петр Стефанович

Мать ребёнка: Татьяна Никифорова

Петр Стефанович (1719 — ?) Родился в семье священника села Горы Пятницкой Ярославского уезда1 Стефана Тихоновича. Служил пономарем, дьяконом, а затем — священником в том же селе. Жена его Анна Ильинич... Показать все
Смерть
Неизвестно

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