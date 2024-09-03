Ленахина (Кузина) Мария Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ленахин Михаил Александрович
Отец ребёнка: Ленахин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шкаева (Ленахина) Тамара Александровна
Отец ребёнка: Ленахин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаврилова (Ленахина) Галина Александровна
Отец ребёнка: Ленахин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова (Ленахина) Ольга Александровна
Отец ребёнка: Ленахин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарчева (Ленахина) Лидия Александровна
Отец ребёнка: Ленахин Александр