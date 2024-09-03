Ленахина (Кузина) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ленахина (Кузина) Мария Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузин (Была Другая Фамилия) Фёдор

Мать: Кузина (Кузина) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ленахин Михаил Александрович

Отец ребёнка: Ленахин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шкаева (Ленахина) Тамара Александровна

Отец ребёнка: Ленахин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаврилова (Ленахина) Галина Александровна

Отец ребёнка: Ленахин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова (Ленахина) Ольга Александровна

Отец ребёнка: Ленахин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарчева (Ленахина) Лидия Александровна

Отец ребёнка: Ленахин Александр

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