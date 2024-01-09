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Ремизов Михаил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Ремизов Василий Филимонович

Мать: Ремизова Матрена Михайловна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Ремизов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Ремизова Олимпиада Федоровна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Ремизов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Ремизова Олимпиада Федоровна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Ремизова Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Ремизова Олимпиада Федоровна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Маркелова Матрена Михайловна

Мать ребёнка: Ремизова Олимпиада Федоровна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Ремизов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Ремизова Олимпиада Федоровна

Смерть
1942
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