Ремизов Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти1942
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Рождение ребёнка
1894
Сын: Ремизов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Ремизова Олимпиада Федоровна
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Ремизова Олимпиада Федоровна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Ремизова Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Ремизова Олимпиада Федоровна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Маркелова Матрена Михайловна
Мать ребёнка: Ремизова Олимпиада Федоровна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Ремизов Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Ремизова Олимпиада Федоровна
Смерть
1942