Репман (Инграм) Марианна Иохановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Репман (Инграм) Марианна Иохановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

1870 г.р.
1873 г.р.
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Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Репман Эдуард Аркадьевич

Отец ребёнка: Репман (reppmann) Аркадий Христианович

Москва
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Шовэ Мария Аркадьевна

Отец ребёнка: Репман (reppmann) Аркадий Христианович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Репман (reppmann) Аркадий Христианович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Репман (reppmann) Аркадий Христианович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Репман (reppmann) Аркадий Христианович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Репман (reppmann) Аркадий Христианович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Репман (reppmann) Аркадий Христианович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Репман (reppmann) Аркадий Христианович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Репман (reppmann) Аркадий Христианович

Смерть
Неизвестно
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