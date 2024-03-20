Репман (Инграм) Марианна Иохановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Репман (reppmann) Аркадий Христианович
Москва
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Шовэ Мария Аркадьевна
Отец ребёнка: Репман (reppmann) Аркадий Христианович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно