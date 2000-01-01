Вшивцева Агафия Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Федосия Калинина
Отец ребёнка: Вшивцев Калина Иванович
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Вшивцев Калина Иванович
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Вшивцев Калина Иванович
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Смирнова Акилина Калинина
Отец ребёнка: Вшивцев Калина Иванович
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Вшивцев Калина Иванович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Агрипина Калинина
Отец ребёнка: Вшивцев Калина Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1782