Вшивцева Агафия Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева Агафия Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Федосия Калинина

Отец ребёнка: Вшивцев Калина Иванович

Рождение ребёнка
1768

Сын: Вшивцев Фока Калининов

Отец ребёнка: Вшивцев Калина Иванович

Рождение ребёнка
1770

Сын: Вшивцев Михаил Калининов

Отец ребёнка: Вшивцев Калина Иванович

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Смирнова Акилина Калинина

Отец ребёнка: Вшивцев Калина Иванович

Рождение ребёнка
1777

Сын: Вшивцев Иван Калининов

Отец ребёнка: Вшивцев Калина Иванович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Агрипина Калинина

Отец ребёнка: Вшивцев Калина Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Калина Иванович

Смерть
После 1782
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