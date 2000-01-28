Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО (У) МИД РФ), Факультет управления и политики, Кафедра мировых политических процессов

Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО (У) МИД РФ), Факультет управления и политики

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