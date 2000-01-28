Веремеенко Владислав Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веремеенко Владислав Сергеевич

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

28.01.2000

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.2000

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Самара, Самара, Самарская область
Крещение
2000
Самара, Самара, Самарская область
Godparents:Виктор Васильевич Веремеенко и Ирина Анатольевна Алешина
Образование
С 2003 по 2006
МБДОУ Детский сад №46 "Весёлые ребята" г. Самара
Дошкольное | общая группа "Утёнок"
Образование
С 01.09.2005 по ?.05.2006
Прогимназия "Диалог" (ОАНО РЛЦ "Диалог культур") МОУ гимназии №11 г.о. Самара
Подготовительный класс
Образование
С 01.09.2006 по ?.05.2007
Прогимназия "Диалог" (ОАНО РЛЦ "Диалог культур") МОУ гимназии №11 г.о. Самара
Первый класс
Образование
С 01.09.2007 по 23.06.2017
МБОУ гимназия №11 г.о. Самара
Среднее (полное) общее | с отличием
Образование
23.06.2017
МБОУ гимназия №11 г.о. Самара
С отличием (медаль "За особые успехи в учении")
Образование
С 01.09.2017 по 06.07.2021
Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО (У) МИД РФ), Факультет управления и политики
Высшее (бакалавриат) | бакалавр со знанием иностранных языков по специальности "Международные отношения" (Мировая политика)
Бракосочетание
24.08.2019

Жена: скрыто настройками приватности

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
31.03.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Образование
06.07.2021
Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО (У) МИД РФ)
С отличием (красный диплом)
Образование
С 13.09.2021
Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО (У) МИД РФ), Факультет управления и политики, Кафедра мировых политических процессов
Высшее (магистратура) | студент (магистр) по специальности "Международное гуманитарное сотрудничество и внешние связи регионов"
Работа или профессия
С 30.?.?
Компания XWay
Старший специалист отдела сопровождения Алиэкспресс | ООО "Технологии продаж" ООО "ТИСЭЙЛ"
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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