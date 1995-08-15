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Прокопьев Пётр Прокопьевич

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Место рождения

Саруй, Урмарский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1937

Дата смерти

15.08.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ЖК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Моисеев Прокопий Моисеевич

Мать: Моисеева Александра Николаевна

Саруй, Урмарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
11.12.1965

Дочь: Ефремова Валентина Петровна

Мать ребёнка: Прокопьева Елена Николаевна

Оша, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1965

Жена: Прокопьева Елена Николаевна

Рождение ребёнка
22.05.1968

Сын: Прокопьев Владимир Петрович

Мать ребёнка: Прокопьева Елена Николаевна

Оша, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.12.1973

Дочь: Лебакина Ольга Петровна

Мать ребёнка: Прокопьева Елена Николаевна

Оша, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
15.08.1995
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
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