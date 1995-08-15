Прокопьев Пётр Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1937
Дата смерти15.08.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Рождение ребёнка
11.12.1965
Дочь: Ефремова Валентина Петровна
Мать ребёнка: Прокопьева Елена Николаевна
Бракосочетание
1965
Рождение ребёнка
22.05.1968
Сын: Прокопьев Владимир Петрович
Мать ребёнка: Прокопьева Елена Николаевна
Рождение ребёнка
04.12.1973
Дочь: Лебакина Ольга Петровна
Мать ребёнка: Прокопьева Елена Николаевна
Смерть
15.08.1995
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия