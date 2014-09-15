Алеев Ильтазар Нуриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алеев Ильтазар Нуриевич

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Место рождения

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

29.12.1926

Дата смерти

15.09.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1946 по 1952
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1952 по 1956
Петропавловск, Казахстан
Место жительства
С 1956 по 2014
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
15.09.2014
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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