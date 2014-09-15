Алеев Ильтазар Нуриевич
Место рождения
Дата рождения29.12.1926
Дата смерти15.09.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1946 по 1952
Место жительства
С 1952 по 1956
Петропавловск, Казахстан
Место жительства
С 1956 по 2014
Смерть
15.09.2014