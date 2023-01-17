Шипицына Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицына Прасковья Ивановна

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Место рождения

д. Криводинова

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Криводинова
Рождение ребёнка
1884

Сын: Шипицын Степан Матвеевич

Отец ребёнка: Шипицын Матвей Петрович

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Прасковья Матвеевна

Отец ребёнка: Шипицын Матвей Петрович

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Матвей Петрович

Смерть
Неизвестно
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