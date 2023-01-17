Шипицына Прасковья Ивановна
Место рожденияд. Криводинова
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Криводинова
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Шипицын Матвей Петрович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Прасковья Матвеевна
Отец ребёнка: Шипицын Матвей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно