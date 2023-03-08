Никитенко (Токарева) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитенко (Токарева) Наталья Александровна

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Место рождения

г. Краснодар

Дата рождения

08.08.1965

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1965

Отец: Токарев Александр Сергеевич

Мать: Токарева Екатерина Васильевна

г. Краснодар
Бракосочетание
02.08.1986

Муж: Никитенко Владимир Николаевич

г. Краснодар
Рождение ребёнка
26.09.1987

Дочь: Никитенко Елена Владимировна

Отец ребёнка: Никитенко Владимир Николаевич

г. Краснодар
Рождение ребёнка
04.09.1996

Сын: Никитенко Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Никитенко Владимир Николаевич

г. Краснодар
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