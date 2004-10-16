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Горохов Олег Борисович

Место рождения

Приморский край, Россия

Дата рождения

07.02.1953

Дата смерти

16.10.2004

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1933 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1953

Отец: Горохов Борис Михайлович

Мать: Горохов (Чубарова) Галина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.08.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.06.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
16.10.2004

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