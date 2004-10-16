Горохов Олег Борисович
Место рожденияПриморский край, Россия
Дата рождения07.02.1953
Дата смерти16.10.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.08.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.06.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
16.10.2004