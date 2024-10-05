(Половинчикова) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения20.06.1822 ст.
Дата смерти08.05.1823 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1822 ст.
Работа или профессия
Неизвестно
Мещанская дочь
Место жительства
Неизвестно
Крещение
20.06.1822 ст.
Восприемники: Татьяна Григорьева Половинчикова
Смерть
08.05.1823 ст.
Похороны
08.05.1823 или 09.05.1823 ст.
При кладбищенской церкви