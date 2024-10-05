(Половинчикова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Половинчикова) Анна Васильевна

(Половинчикова) Анна Васильевна

Место рождения

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область

Дата рождения

20.06.1822 ст.

Дата смерти

08.05.1823 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1788 г.р.

Мать

1797 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1822 ст.

Отец: Половинчиков Василий Григорьев

Мать: Половинчикова Анна Петрова

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Мещанская дочь
Место жительства
Неизвестно
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Крещение
20.06.1822 ст.
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Восприемники: Татьяна Григорьева Половинчикова
Смерть
08.05.1823 ст.
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Похороны
08.05.1823 или 09.05.1823 ст.
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
При кладбищенской церкви

Мы используем куки для улучшения работы сайта.